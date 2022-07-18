سقوط عاطل بحوزته كمية من أقراص الكيف في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عدد من المتعاطين من عملائه، وعقب رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع.

اعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.