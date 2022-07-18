اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته كمية من أقراص الكيف في الجيزة

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:30 ص
سقوط عاطل بحوزته كمية من أقراص الكيف في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقط عاطل في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه على ذمة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ومعلومات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عدد من المتعاطين من عملائه، وعقب رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، تم إعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع. 
 
اعترف المتهم عقب القبض عليه بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

اقراص مخدرة

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة