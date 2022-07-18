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سامح شكري: التغير المناخي يؤدي إلى خسائر جسيمة فى جميع أنحاء العالم

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:16 ص
سامح شكري: التغير المناخي يؤدي إلى خسائر جسيمة فى جميع أنحاء العالم سامح شكري وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن يأمل في الوصول إلى اتفاق بشأن قضية المناخ خلال حوار بطرسبرج.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح حوار بطرسبرج للمناخ برئاسة مصر وألمانيا أننا نرحب بكل الدعم الدولي من أجل إنجاح قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، متابعا: "نسعي إلى وضع قمة المناخ على رأس الأجندة الدولية للمساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية".

وتابع وزير الخارجية: "التغير المناخي يؤدي إلى خسائر جسيمة فى جميع أنحاء العالم".  

 

 


حوار بطرسبرج

حوار بيترسبرج للمناخ

المانيا

قمة المناخ

سامح شكرى



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