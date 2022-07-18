اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 11:03 م
أكرم القصاص
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سائق دمياطي يوزع الحلوى على الركاب للالتزام بالتعريفة الجديدة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:24 م
سائق دمياطي يوزع الحلوى على الركاب للالتزام بالتعريفة الجديدة السائق
فريق المحافظات

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تفاجأ ركاب أحد سيارات السيرفيس الداخلى بدمياط، بقيام السائق بتوزيع الحلوى على الركاب من أجل الالتزام بتطبيق التعريفة المقررة، حيث قام محمد الفيومى سائق على طريق دمياط - فارسكور بتوفير بعض الحلوى للتعامل مع التعريفة الجديدة والتى فرضتها محافظة دمياط خلال الأيام الأخيرة

كانت تعريفة خط السير الخاصة بمدينة فارسكور قد تغيرت لتصبح 3.57 جنيه، بينما تغيرت التعريفة الخاصة بالسيرفيس الداخلى ليصبح 2.10 جنيه، الأمر الذى دفع أحد سائقى سيارات فارسكور دمياط إلى شراء الحلوى وتوزيعها على الركاب من أجل تطبيق التعريفة الجديدة والتعامل مع الأسعار الجديدة بطريقة إيجابية

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد قامت بجولة تفقدية استهدفت مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وكذلك التزامهم بخطوط السير المقررة وفق تعليمات إدارة المواقف بالمحافظة

 


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الدكتورة منال عوض



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