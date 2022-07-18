وقال ويون-إيردينيه - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "انتهت إجراءات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع بناء خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2".. معربا عن اعتقاده أن البناء سيبدأ فى عام 2024"، وأن مناقشة الطريق النهائي لخط أنابيب الغاز عبر منغوليا لا تزال مستمرة.

ووقعت شركة "غازبروم" فى بداية فبراير الماضي عقدا طويلا ثانيا مع شركة "سي إن بى سي" الصينية حول تصدير الغاز عبر الطريق في الشرق الأقصى، ومن المتوقع أن يسمح ذلك بزيادة إجمالي حجم إمدادات الغاز الروسى إلى 48 مليار متر مكعب سنويا، مع الأخذ بعين الاعتبار خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" وخط أنابيب الغاز "اتحاد الشرق" عبر أراضى منغوليا يمكن أن يزداد تصدير الغاز إلى الصين بمقدار 50 مليار متر مكعب إضافى سنويا.