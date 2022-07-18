رئيس جامعة طنطا يتابع الإجراءات التنفيذية لمشروع مزرعة الجامعة بـ"الفرافرة"

الغربية عادل ضرة

اجتمع اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع مزرعة الجامعة بالفرافرة والمدير التنفيذي للمشروع لمتابعة الإجراءات التنفيذية بعد استلام الجامعة أرض المشروع من محافظة الوادي الجديد، شارك فى الاجتماع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار الهندسي للجامعة"، و الدكتور محمود سليم "نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، والدكتور محمد السيد "عميد كلية الزراعة"، والدكتور عادل هلال "وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، والدكتور محمد فتوح مدير المشروع والمستشار خيري عمارة "المستشار القانوني للجامعة، والسيد شادي عبد المقصود "مدير وحدة المتابعة وتوثيق المعلومات بمكتب رئيس الجامعة".

استعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع تقرير اللجنة حول الخطة التنفيذية المرحلية بعد إتمام استلام أرض المزرعة بالفرافرة.



مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة الوادي الجديد وجامعة طنطا، والذي يأتي في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف فدان ولتحفيز خريجي كليات الزراعة على المشاركة في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.



طالب "ذكي" اللجنة بتقديم تقرير شهري يشمل كافة البيانات الإحصائية والبيانية عن معدلات الإنجاز طبقًا للمستهدف تحقيقه والخطة الزمنية المحددة مسبقًا، التي تم الانتهاء منها واعتمادها.



موضحًا أن أرض المزرعة في مرحلتها الأولى تشمل مساحة 200 فدان من إجمال المساحة المقدرة بألف فدان.