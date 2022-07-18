رئيس جامعة الأزهر يفتتح وحدة الإرشاد الأكاديمى والتدريب بكلية اللغة العربية

كتب لؤى على

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأ.هر، وحدة الإرشاد الأكاديمي والتدريب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأوضح الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، أن وحدة الإرشاد الأكاديمي والتدريب بالكلية تعد فريدة من نوعها في الجامعة، مشيرًا إلى أن الهدف من افتتاحها هو بدء تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكلية، والقيام بعمليات تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين على هذا النظام الجديد.

وأضاف عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة أنه سبق افتتاح هذه الوحدة عدة قاعات دراسية تضمنت: قاعة الاحتفالات الكبرى، ومجالس تقريب التراث، والصالون الثقافي بالكلية، إضافة إلى افتتاح مكتب إعلامي متميز بالكلية يقوم على توثيق جميع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية في مواسمها الثقافية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الوهاب المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله عزب، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة.