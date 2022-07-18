رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع اللغة العربية

كتب لؤى على

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات اللغة العربية وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة، بتفقد اللجان في مادة القرآن الكريم للمصريين والوافدين.

وطالب رئيس الجامعة بتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة على المتابعة الدائمة والمستمرة من جميع الأساتذة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة بتوزيع الماء البارد على الطلاب؛ لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس، وأداء الامتحانات في سهولة ويسر.