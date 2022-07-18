اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع اللغة العربية

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:05 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع اللغة العربية رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات اللغة العربية وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة. 
 
وخلال الجولة قام رئيس الجامعة، بتفقد اللجان في مادة القرآن الكريم للمصريين والوافدين.
 
وطالب رئيس الجامعة بتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة على المتابعة الدائمة والمستمرة من جميع الأساتذة.
 
 كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة بتوزيع الماء البارد على الطلاب؛ لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس، وأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية اللغة العربية

الدراسات العليا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة