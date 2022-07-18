اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 09:46 م
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رئيس المحكمة الدستورية يقدم التهنئة للمستشار عادل عزب لتوليه رئاسة مجلس الدولة

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:26 م
رئيس المحكمة الدستورية يقدم التهنئة للمستشار عادل عزب لتوليه رئاسة مجلس الدولة المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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أستقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين أعضاء المحكمة الدستورية، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار عادل عزب رئاسة مجلس الدولة.
 
 
 
وأعرب المستشار بولس فهمي والوفد المرفق عن خالص تمنياتهم المستشار عادل عزب بالتوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة، ومزيد من التقدم والازدهار.
 
 
 
ومن جانبه اعرب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب، عن خالص شكرا وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي والوفد المرافق له، متمنيا دوام التعاون بين كل من مجلس ادارة ولا والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون.

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