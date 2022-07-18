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حوار بيترسبورج للمناخ.. انطلاق الجلسة رفيعة المستوى بحضور الرئيس السيسي

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:20 م
حوار بيترسبورج للمناخ.. انطلاق الجلسة رفيعة المستوى بحضور الرئيس السيسي المستشار الألمانى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، الجلسة رفيعة المستوي على هامش حوار بترسبرج للمناخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل بالأمس إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألمانى "أولاف شولتز" للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" اليوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديراً للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي، مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، فى إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.


السيسي

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حوار بترسبرج للمناخ

حوار بطرسبرج للمناخ

المستشار الالمانى

حوار بيترسبورج للمناخ



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