ثقافة شمال سيناء تنفذ أنشطة متنوعة بالعريش وبئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت ثقافة شمال سيناء، أنشطة ثقافية متنوعة فى مدن العريش وبئر العبد. وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه تم تنفيذ ورشة فنية إبداعية لرواد المرسم من الأطفال بقصر ثقافة العريش، وأشرفت على الأعمال الفنانة إيناس سمير.



واستكملت فى مكتبة الطفل بقصر ثقافة العريش فعاليات الأنشطة الصيفية، وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء .



كما أقامت مكتبة النجاح بقرية النجاح بنطاق مركز بئر العبد ك أمسية شعرية للشاعر محمود الدويغري.



وشهد بيت ثقافة المساعيد بالعريش، عرض فيلم فيديو بروجكتورتحت إشراف أحمد صابر سويلم مدير البيت، وتنفيذ أمسية شعرية بالمكتبة العامة بالعريش للشاعر محمود محمد أحمد عبدالوهاب الشهير بـ ( محمود طبل ).



يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء و المبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

