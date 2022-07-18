تموين أسوان: توريد 153 ألف طن قمح للصوامع حتى اليوم

أسوان - عبد الله صلاح

أكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم توريد نسبة 94 % من كميات القمح بواقع 153 ألف و 290 طن من إجمالى السعة التخزينية للصوامع والشون والبناكر والتى ستصل إلى 163 ألف طن موزعة على صوامع أسوان وإدفو والمفالسة والراجحى ، بجانب شون مطحن كوم أمبو والمفالسة وإدفو شرق، بالإضافة إلى بنكر إدفو.

جاء ذلك أثناء متابعة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لموقف الأرصدة من السلع الغذائية والتموينية مع المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، والذى أكد على أن أرصدة المحافظة من السلع المربوطة على البطاقات التموينية وأيضاً السلع الحرة الموجودة بالمجمعات الإستهلاكية ، بجانب أرصدة الدقيق والأقماح ، علاوة على أرصدة المواد البترولية كافية لتلبية الإحتياجات الجماهيرية خلال الفترة القادمة.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار الحالية ، وهو الذى يتوازى مع قيام اللجان المشتركة بإستمرار حملاتها للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المختلفة للبيع ، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بكميات إحتياطية لمنع التلاعب والعمل على تحقيق التوازن المطلوب فى أسعارها ، وخاصة أنه لن يكون هناك تهاون فى مواجهة أى مخالفات يتم ضبطها.

وأوضح حسام العربى، بأن جهود مديرية التموين فى مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والتى نجحت فى ضبط 160 مخالفة متنوعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، علاوة على ضخ كميات من السلع الغذائية والأساسية بالمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر تكفى للفترة القادمة ، كما تم تعزيز الأرصدة من أسطوانات البوتاجاز خلال فترة العيد بـ 35 ألف أسطوانة إضافية ليصل إجمالي حصة المحافظة لشهر يوليو 455 ألف أسطوانة.







