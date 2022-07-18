تسليم 2 طن من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تسليم عدد 2 طناً من لحوم صكوك الإطعام، مقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وإيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم.

أشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف فى استمرار توفير المساعدات للأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال صكوك الإطعام أو صكوك الأضاحى، وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز، ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تضع نصب أعينها تنفيذ المبادرات الرئاسية، التى تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى للرقى بالمجتمع والنهوض به.

وفى السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن تلك المساعدات الغذائية تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع اللحوم بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى، لافتاً إلى أن لحوم صكوك الإطعام التى تم تسليمها اليوم تعد الدفعة الأولى وتزن 2 طناً، مقسمة على 100 كرتونة تحوى كل كرتونة 20 كجم لحم بلدي.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بأن لحوم صكوك الإطعام سيتم توزيعها بشكل دورى شهرياً، من خلال الدفعات المتتالية التى سيتم إرسالها للمحافظة من قبل وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستفيدين خلال الدفعات القادمة.