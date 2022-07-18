تراجع كبير في سعر الذهب..والبورصة تربح 6.2مليار جنيه في تعاملات اليوم (فيديو)

ريهام الباشا

استعرضت نشرة الاقتصاد من تلفزيون اليوم السابع، عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، والبداية مع أسعار الذهب فى مصر، والتى سجلت انخفاضا بقيمة 10 جنيهات فى مستهل تعاملات اليوم، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر مستهل تعاملات الأسبوع، هبوطا بحوالى 10 جنيهات، وذلك رغم عودة الارتفاع فى سعر أونصة الذهب فى البورصة العالمية، إذ تقترب أونصة الذهب من تسجيل مستويات 1723 دولار مقابل 1705 دولار.

وأرجعت شعبة الذهب الهبوط الملحوظ فى الأسعار، إلى عوامل العرض والطلب فى السوق المصرى، لكنها توقعت أن ينعكس السعر العالمى للذهب على الأسعار فى مصر خلال الساعات القادمة فى حالة استمرار الصعود فى سعر الذهب عالمياً.

أما عن تفاصيل أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، فقد سجل جرام الذهب عيار 21 قرابة 980 جنيها للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18ما قيمته 840 جنيها للجرام، فى حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتى حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام.

أما عن أسعار الذهب فى البورصة العالمية سجلت صعود ملحوظ فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين مع فتح التدأول على الذهب مجدداً بعد الإجازة الأسبوعية للسوق يومى السبت والأحد من كل أسبوع، وبدأت الأونصة التعافى من التراجعات الكبيرة التى سجلتها نهاية الأسبوع الماضى بفعل قوة الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية، ويأتى تعافى وارتفاع أسعار الذهب فى البورصات العالمية إلى مستويات 1723 دولار بسبب انخفاض الدولار وتراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى سعر ألفائدة مئة نقطة أساس فى اجتماعه المقبل.

وإلى ملف العملات، فقد شهدت أسعار العملات بالسوق المحلى تباين ملحوظ بتعاملات اليوم أمام الجنيه، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 18.82 جنيها للشراء و18.90 جنيها للبيع وفى البنك الأهلى بلغ سعر الدولار 18.85 جنيها للشراء و18.91 جنيها للبيع، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات اليوم 18.99 جنيها و19.24 جنيها ، فى حين سجل الجنيه الإسترلينى 22.36 للشراء و22.67 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار العملات العربية استقرار ملحوظ أمام الجنيه حيث سجل الريال السعودى 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 5.12 جنيها للشراء و5.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى 58.95 جنيها للشراء و61.45 جنيها للبيع

وأخيرا أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقى 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.974 مليار جنيه.