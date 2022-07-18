أسعار الذهب تتراجع 10جنيهات فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار21 بـ980 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع هبوط بحوالي 10 جنيهات فقط الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع رغم عودة الارتفاع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، إذ تقترب أونصة الذهب من تسجيل مستويات 1723 دولار مقابل 1705 دولار.

وأرجعت شعبة الذهب الهبوط الطفيف في الأسعار إلى عوامل العرض والطلب في السوق المصري لكنها توقعت أن ينعكس السعر العالمي للذهب على الأسعار في مصر خلال الساعات القادمة في حالة استمرار الصعود في سعر الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين تسجل 980 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18ما قيمته 840 جنيها للجرام، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سعر 1120جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيها، وهذه الأسعار غير مضاف عليها سعر مصنعية الذهب والتي حددتها بعض الشركات لتكون 7% من سعر الجرام.

أسعار الذهب في البورصة العالمية سجلت صعود ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مع فتح التداول على الذهب مجدداً بعد الإجازة الأسبوعية للسوق يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وبدأت الأونصة التعافي من التراجعات الكبيرة التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي بفعل قوة الدولار وارتفاع عائد السندات الأمريكية، ويأتي تعافي وارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات 1723 دولار بسبب انخفاض الدولار وتراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادى الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس فى اجتماعه المقبل.