ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن الدائرة الصحفية القول :"إنه في وقت مبكر من صباح اليوم، شن الروس هجومًا صاروخيًا على تشوهيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، بينما تضررت شبكة إمدادات المياه خلال القصف الليلي " .

وكان مكتب المدعي العام قد أعلن مقتل رجل وإصابة إثنين آخرين،في قصف روسي لمستوطنة بيشينهي الحضرية في منطقة تشوهويف أمس.

وبحسب مكتب المدعي العام ، فقد تضررت المباني السكنية في منطقة كييف نتيجة قصف آخر للروس، ووفقًا لسيرهي بولفينوف، رئيس قسم التحقيق في شرطة خاركيف، فإن قرية بياتيكاتكي تضررت بشكل كبير من جراء القصف، ولحقت أضرار بمبنيين سكنيين وسيارات والمنطقة المحيطة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.