اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 09:22 ص
أكرم القصاص
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"بين يديك مجهود أسرة".. نصيحة رئيس لجنة تصحيح الثانوية الأزهرية للمصححين

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:14 ص
"بين يديك مجهود أسرة".. نصيحة رئيس لجنة تصحيح الثانوية الأزهرية للمصححين امتحان طلاب الثانوية الازهرية
كتب لؤى على

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لاقت لافتة لمسئول مركز تصحيح المواد الثقافية للشهادة الثانوية الأزهرية، تفاعل من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى تتضمنت الآتى "الزميل الفاضل مصحح الشهادة الثانوية الأزهرية بين يديك مجهود أسر استمر لأكثر من عام تقريبا أرجوك تأنى فى عملك حتى لاتظلم أحد".
 
وكان قد تفقد الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- أمس السبت مركزَ تصحيحِ الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة البحيرة، وكان فى استقباله فاطمة الأحمر، مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية والدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووجه بالالتزام التامِ بالتعليمات الخاصة بمراكز التصحيح.
 
وتوجه بالشكرِ لكافة المشاركين فى أعمال التصحيح على الجهد المبذول؛ للانتهاء من التصحيح فى أسرع وقت، كما تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات أمس السبت مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القاهرة الأزهرية.
 
وفى ذات السياق، تفقد الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم أمس السبت الموافق مركز تصحيحِ الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية.
 
وانطلقت أمس السبت 16 يوليو، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية لأزهرية، فى 16 مركزا للتصحيح، وتستمر نحو 10 أيام، حيث من المتوقع أن تعلن نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية فى الأسبوع الأخير من الشهر الجارى أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.
 
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تصحيح الثانوية الازهرية

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