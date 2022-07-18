بيطري القليوبية: تحصين 15 ألف رأس ماشية بالحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، استمرار أعمال الفرق البيطرية المشاركة بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع بكافة نجوع وقري وربوع المحافظة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تحصين ما يزيد عن 15 ألف رأس ماشية ما بين "أبقار وجاموس وماعز وخراف"، من إجمالي المستهدف بالحملة.

وأوضحت مديرة الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، انطلقت اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 14 يوليو 2022 وحتى تحقيق المستهدف، والذي يبلغ 127 ألف رأس أبقار وجاموس، و46 ألف رأس أغنام وماعز، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأكدت مديرة الطب البيطري بالقليوبية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي، المتصدع موضحة أن هذه الحملات القومية تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين.

وأشارت، إلى أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وجه بتقديم كافة أشكال الدعم من قبل رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها، ومناشدة المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الاجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وألمحت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن المديرية وكافة الإدارات البيطرية بالتنسيق مع معهد بحوث الحيوانات قد استعدت للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد ، والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف مؤكدًة أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.