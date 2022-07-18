اليوم السابع
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بوريس جونسون يقود مقاتلة من طراز "تايفون" فى سماء بريطانيا.. فيديو وصور

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:46 م
بوريس جونسون يقود مقاتلة من طراز "تايفون" فى سماء بريطانيا.. فيديو وصور وريس جونسون
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، اللقطات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وهو يقود طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي.

واستقال جونسون بصفة رسمية من منصب رئاسة الحكومة، ولكنه يعتزم حتى الآن البقاء في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

من ناحية أخرى، يصوت أعضاء البرلمان البريطاني، من حزب المحافظين اليوم في جولة جديدة لاستبعاد أحد المرشحين الخمسة، الذين يتنافسون على زعامة الحزب.

وويواصل الأعضاء جولات التصويت خلال الأيام القادمة حتى يصلوا إلى أكثر متنافسين اثنين، حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.

وسيعرض المتنافسان على جميع أعضاء الحزب، البالغ عددهم 160 ألف عضو، في انتخابات بواسطة البريد ليختاروا واحدا منهم لتولي زعامة الحزب، وليحل محل جونسون في منصب رئيس الوزراء.

جونسون يقود مقاتلة
جونسون يقود مقاتلة

 


وريس جونسون

بريطانيا

الحكومة البريطانية

تايفون



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