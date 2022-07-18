اليوم السابع
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بوريس جونسون: الحكومة نجحت فى تعزيز قطاع التكنولوجيا المتقدمة

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:44 م
بوريس جونسون: الحكومة نجحت فى تعزيز قطاع التكنولوجيا المتقدمة بوريس جونسون
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، بوريس جونسون، إن الحكومة نجحت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، اللقطات الأولى لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وهو يقود طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كونينغسبي.

 

واستقال جونسون بصفة رسمية من منصب رئاسة الحكومة، ولكنه يعتزم حتى الآن البقاء في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

 

من ناحية أخرى، يصوت أعضاء البرلمان البريطاني، من حزب المحافظين اليوم في جولة جديدة لاستبعاد أحد المرشحين الخمسة، الذين يتنافسون على زعامة الحزب.


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