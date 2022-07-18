بريطانيا تستعد لليوم الأشد حرارة على الإطلاق.. وتوقعات بتسجيل 42 درجة مئوية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت إن بريطانيا ستشهد اليوم الأشد حرارة على الإطلاق هذا الأسبوع، حيث من التوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية فى ظل موجة حارة تعصف بالمملكة المتحدة أوروبا.

ونصحت الحكومة السكان بعدم استقلال وسائل المواصلات العامة إلا فى حالات الضرورة القصوى حيث سيتم تخفيض الخدمات بسبب موجة الحر. وجاء هذا بعدما أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذير باللونين الأصفر والاحمر من أمراض خطيرة محتملة مهددة للحياة.

وقال رئيس وسائل النقل فى لندن أندى لورد إنه سيتم خفض الخدمات فى مختلف أنحاء الشبكة، بسبب قيود السلامة التي اضطروا لتطبيقها فى ظل ارتفاع الحرارة.

بينما كتبت السك الحديدية فى شمال شرق لندن على تويتر تقول إنه فى يوم الثلاثاء 19 يوليو، لا تسافروا بين لندن كينجز كروس وجنوب يورك وليدز، فلن يتم تشغيل قطارات. سافروا فقط فى حالات الضرورة إلى الوجهات الأخرى.

وأشارت نشرة الأرصاد الجوية على بى بى سى وخبير الأرصاد سيمون كينج إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية، وكتب يقول على تويتر عن هذا المستمر من الحر لم يكن ينبغي أن يحدث.

يأتى هذا فيما حذرت شرطة مانشستر الكبرى من السباحة فى المياه المفتوحة بعدما لقى مراهق مصرعه أثناء السباحة مع أصدقائه فى قناة فى سالفورد كوايز.

وشوهد المراهق البالغ من العمر 16 عاما وهو يصارع فى المياه مساء السبت الماضى وتم العثور على جثته فيما بعد من قبل الغطاسين فى المساء. وذكرت الصحيفة أن صببى فى الثالثة عشر من العمر كان ثالث شخص يموت أثناء السباحة، وذلك فى نهر فى نورثومبرلاند، وكان الشخص الثانى عمره 50 عاما ومات فى يوركشاير.