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بالنشيد الوطنى.. المصريون بألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى بمقر إقامته "فيديو"

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:59 م
بالنشيد الوطنى.. المصريون بألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى بمقر إقامته "فيديو" المضريون يستقبلون الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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تجمع العديد من أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الألمانية برلين، لتحيته بعد عودته من المستشارية الألمانية، حيث التقى الرئيس السيسى اليوم مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

 

وحرص أبناء الجالية على تقديم التحية للرئيس، مرددين الهتافات الوطنية، ورفعوا علم مصر مرددين النشيد الوطنى، والتحف المواطنون بعلم مصر مرددين الشعارات الوطنية، وبمجرد نزول الرئيس عبد الفتاح السيسى من سيارته، هتف المصريون "تحيا مصر"، ليرد عليهم الرئيس السيسى التحية ويلوح لهم بيديه.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى اليوم مع المستشار الألمانى "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية فى برلين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألمانى رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.


السيسى

الرئيس السيسى

الجالية المصرية

المصريون بألمانيا



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