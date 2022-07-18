انطلاق أول ندوة تثقيفية بكوم أمبو للتحول الرقمى في أسوان

أسوان - صلاح المسن

تواصل محافظة أسوان تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة تحت شعار " أيد بتساعد .. وأيد بتبنى "

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلاق أول فاعلية للندوة التثقيفية داخل قرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو بحضور 150 متدرب ، فضلاً عن لفيف من أهالى القرية حيث تأتى هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التثقيفية للتحول الرقمى التى يتم تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية بهدف نشر الوعى الرقمى حول الرقمنة والشمول المالى والتمكين الإقتصادى بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومؤسسة حياة كريمة وأجهزة المحافظة ، موجهاً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمسئولى التدريب لأداء أعمالهم على الوجه الأكمل وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة من أجل نشر وتعزيز الثقافة الرقمية ومهارات استخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وتحويل مجتمع القرى الأكثر إحتياجاً إلى مجتمع رقمى تفاعلى وأمن ومنتج.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ في تصريحات صحفية بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم الإعداد الجيد ووضع الترتيبات النهائية لهذه الندوات التثقيفية بالتنسيق بين مركز التدريب بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن ومنسق وحدة حياة كريمة حيث تم تجهيز وإعداد القاعات بالوحدات المحلية القروية لإستضافة فعاليات هذه الندوات والتى إنطلقت من 17 يوليو الجارى وتستمر حتى 10 يناير 2023 ، لافته إلى أنه حضر أولى الفعاليات للندوات التثقيفية وسط مشاركة من أهالى قرية إقليت بكوم أمبو كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى ، وأيضاً الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان ، بجانب الدكتور أشرف إمام المدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى ، علاوة على الدكتورة ناهد فؤاد مسئول التدريب بالوزارة والتى أوضحت بأن هذه البرامج تهدف إلى بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية ، وكيفية الدخول إلى منصة مصر الرقمية ، وكيفية التعامل مع مواقع الخدمات المختلفة بالوزارة ، وأيضاً الوزارات الأخرى ، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، مشيرة إلى أنه من بين الخدمات إستخراج شهادات الميلاد وبدل الفاقد لبطاقة التموين وشهادة المعاملة العسكرية ، ومخالفات المرور وخدمات الكهرباء والغاز ، مع عرض أفلام تسجيلية للتعريف بالخدمات التى تقدم من خلال المنصة الرقمية ، وفى نهاية الندوة قدم أهالى قرية إقليت شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على إهتمامه بقرى مصر عامة ، وقرى الصعيد بوجه خاص من خلال تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى ساهمت وتساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتحويل واقع الحياة للأفضل .







