المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر في الحشيش بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبد الغني العنتبلي، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، لعاطل، وذلك لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 4886 لسنة 2022 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 780 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "سعيد ح ع"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار في جوهر مخدر الحشيش.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وجرى إحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.