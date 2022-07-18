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المستشار الألمانى: مصر تلعب دورا محوريا ومهما فى أزمتى فلسطين وليبيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:01 م
المستشار الألمانى: مصر تلعب دورا محوريا ومهما فى أزمتى فلسطين وليبيا المستشار الألماني أولاف شولتز
إبراهيم حسان

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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن على الجميع العمل على تسريع وتيرة العمل المشترك قبل مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ COP 27، وتم الاتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسار واضح لإنجاح المؤتمر، "يجب أن نسعى حثيثا للعمل على ما تمخضت عنه اتفاقية باريس لتقليل الانبعاثات الكربونية والاتجاه للتحول الأخضر".

 

أضاف المستشار الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرلين، أن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة على سيبيل المثال، وكذلك لها دورا بارزا في تثبيت الأوضاع في ليبيا على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة على الأراضي الليبية.

 

وتابع المستشار الألماني: "العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تشهد في هذه السنة الاحتفال بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات بين مصر وألمانيا وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، والعلاقة بين البلدين قائمة على الاحترام والتبادل المشترك، ومن بين أوجه التعاون، المدرسة الألمانية في مصر والطلاب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الألمانية وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر".


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