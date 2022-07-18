اليوم السابع
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المجلة العلمية بجامعة حلوان تفوز بالدرجة النهائية بتقييم المجلات البحثية

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:29 م
المجلة العلمية بجامعة حلوان تفوز بالدرجة النهائية بتقييم المجلات البحثية مجلة جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكدت جامعة حلوان، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن  نتائج تقييم المجلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، ولقد حصلت المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الإبداع التي يصدرها المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان علي 7 من 7 .
 
وأوضح الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن هذه المجلة الأولي والوحيدة المتخصصة في نشر البحوث باللغتين العربية والإنجليزية علي مستوي مصر والشرق الأوسط، ويضم مجلس تحريرها علماء من مصر والمملكة المتحدة وألمانيا واستراليا والإمارات. 
 
وقال الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان  أنه تم اطلاق المجلة علي بنك المعرفة في 2019، ووصل عدد البحوث المنشورة بها ما يقرب من 150 بحث، وتم اختيارها لرفعها علي موقع معامل التأثير العربي الذي أطلقه اتحاد الجامعات العربية. 
 
كما تتصدر المجلة العلمية للمعهد كل ثلاثة أشهر وهي مجلة محكمة blinded  ويتم التعامل معها إلكترونيا، وتركز المحاور الأساسية للموضوعات الممكن النشر فيها  في الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية.
 
وتتناول الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية، أما الملكية الأدبية والفنية تركز علي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مثل حقوق الأداء العلني وحقوق هيئات الإذاعة وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية.
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

الملكية الصناعية

براءات الاختراع

العلامات التجارية

الملكية الفكرية



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