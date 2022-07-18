اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 481 من شباب الخريجين بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالسويس

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:56 ص
القوى العاملة: تعيين 481 من شباب الخريجين بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالسويس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 481 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38  "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 959  باحثا عن عمل، منهم 29 "قادرون باختلاف". 
 
وأشار الوزير أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 161 منشأة ، وتم تحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 9 حملات  تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية ،  والتفتيش على 9 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر منشأة مخالفة ، ومنح ترخيص لمنشأة ، وعقد لجنة خماسية .
 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 72 شكوى فردية، تم تسوية 15 شكوى منها ودياً ، وتحويل 20 منها للمحكمة العمالية، و 37  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.
 
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 13 منحة رعاية إجتماعية لـ 13 عاملا بمبلغ 31 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف منحتي رعاية صحية بمبلغ 11 ألف جنيه لعاملين من المسجلين بالمديرية .
 
وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت باستخراج 206 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، واستلام ترخيص عمل لأجنبي ، وتجديد ترخيص لآخر .
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالسويس

للعمالة غير المنتظمة

التفتيش العمالي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة