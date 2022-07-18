القبض على 8 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 8 أشخاص، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة بمنزل بدائرة قسم شرطة الخصوص، حيث وجد حفر بعمق 3 أمتار وبعرض 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "3 دلو بلاستيك وموتور لشفط المياه وكوريك وأحبار وأخشاب"، وتم التحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل ورشة نجارة أسفل منزل دائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 8 أشخاص وهم "م ا م"، 36 سنة، صاحب ورشة نجارة، وزوجته "ف ص ح"، 40 مندوبة مبيعات، و"ه ع ع"، 32 سنة، صاحب محل قطع غيار، و"ع ص ح"، 49 سنة، صاحب محل أجهزة كمبيوتر، و"م م ع"، 39 سنة، مندوب شحن، و"أ ع ع"، 36 سنة، و"ز إ ع"، 42 سنة، سائق، و"م م ا"، 50 سنة، بالحفر والتنقيب عن الأثار بورشة النجارة ملك الأول أسفل منزله.



وبالمعاينة والفحص تبين العثور على حفرة بعمق 3 أمتار وبعرض 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر "3 دلو بلاستيك وموتور لشفط المياه وكوريك واحبار وأخشاب"، وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

