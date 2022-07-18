القبض على المتهمين بالتشاجر بالرصاص في دنديط بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بالتشاجر في دنديط بالدقهلية، حيث تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة بقرية دنديط بدائرة المركز، وتم تحديد طرفى المشاجرة، وهما طرف أول (شخص "له معلومات جنائية"، وبرفقته مجموعة من الأشخاص)، وطرف ثانى (مجموعة من أهالى القرية)، لقيام الطرف الأول بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية بالقرية المشار إليها، وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى على إثر اعتراضهم على ذلك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقلت القوات لمحل البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط عدد من طرفى المشاجرة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى الأطراف، فتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.