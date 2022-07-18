اليوم السابع
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العمل بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بـ7 برامج دراسية العام الدراسى الجديد

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:44 م
العمل بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بـ7 برامج دراسية العام الدراسى الجديد جانب من الاجتماع
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إجتماع مع عمداء كليات الطب ، طب جراحة الفم والأسنان والصيدلة ، التمريض ، الهندسة بهدف التنسيق للدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023.

حضر الإجتماع الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس ونائب رئيس جامعة القناة الأسبق والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
 وأعلن الدكتور ناصر مندور أن الدراسة ستبدأ بسبع برامج دراسية هي برنامج الطب والجراحة ،برنامج  طب وجراحةالفم و الأسنان ، وبرنامج الصيدلة ، برنامج بكالوريوس إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية ، وبرنامج علوم التمريض التخصصي ، وبرنامج هندسة الذكاء الإصطناعي .
 
كما طالب " مندور" بسرعة الإنتهاء من الخطة الدراسية  للبرامج مشيراً إلى جاهزية المباني لإستقبال الطلاب، معلناً الإنتهاء من ملف التأسيس ودراسة الجدوى والرسومات الهندسية .
 

 


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