العمل بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بـ7 برامج دراسية العام الدراسى الجديد

حضر الإجتماع الدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس ونائب رئيس جامعة القناة الأسبق والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأعلن الدكتور ناصر مندور أن الدراسة ستبدأ بسبع برامج دراسية هي برنامج الطب والجراحة ،برنامج طب وجراحةالفم و الأسنان ، وبرنامج الصيدلة ، برنامج بكالوريوس إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية، وبرنامج بكالوريوس تكنولوجيا المختبرات الطبية ، وبرنامج علوم التمريض التخصصي ، وبرنامج هندسة الذكاء الإصطناعي .

كما طالب " مندور" بسرعة الإنتهاء من الخطة الدراسية للبرامج مشيراً إلى جاهزية المباني لإستقبال الطلاب، معلناً الإنتهاء من ملف التأسيس ودراسة الجدوى والرسومات الهندسية .