اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 02:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: المتعافون من كورونا لا يكتسبون مناعة من الإصابة لفترة طويلة

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:43 ص
الصحة: المتعافون من كورونا لا يكتسبون مناعة من الإصابة لفترة طويلة لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إن من أصيب بالعدوى بفيروس كورونا من قبل لا يكتسب مناعة من الإصابة لفترة طويلة كما هو شائع، مؤكدة أهمية الحصول علي التطعيمات المقررة دون الاعتماد على المناعة الطبيعية .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration  لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

لقاح كورونا

كورونا

المتعافين من كورونا



الموضوعات المتعلقة

الصحة: من تخطى 6 شهور بعد حصوله على لقاح كورونا يمكنه تلقى الجرعة الرابعة

الأحد، 17 يوليه 2022 01:46 م

الصحة: متوسط وفيات فيروس كورونا من 4 إلى 5 حالات فى اليوم

الأحد، 17 يوليه 2022 01:32 م

الصحة: جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن حصل على الجرعات الثلاثة دون حجز مسبق

الأحد، 17 يوليه 2022 01:17 م

"الصحة" تعلن قواعد الحصول على جرعات لقاح كورونا التعزيزية الرابعة.. حسام عبد الغفار: الحصول على الجرعة التعزيزية دون حجز مسبق.. وحالات العزل المنزلى تتعافى بعد 6 أيام .. و97% من حالات الإصابة للمتحور أوميكرون

الأحد، 17 يوليه 2022 01:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة