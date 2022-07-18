اليوم السابع
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الصحة العالمية توصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للفئات الضعيفة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:42 ص
الصحة العالمية توصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للفئات الضعيفة لقاحات كورونا
كتبت أمل علام

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أوصى المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، بتلقي المسنّين والفئات الأكثر ضعفاً جرعة ثانية معزّزة للمناعة ضدّ كورونا، مع تزايد الإصابات بالفيروس في القارّة.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الأدوية الأوروبية أصدرا، توصية بتلقّي من تتخطى أعمارهم 60 عاماً جرعة تعزيزية ثانية.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانز كلوج في بيان، إن "التوصيات المرحلية المحدثة حول استراتيجية التلقيح تأتي بعد تواصل ارتفاع الإصابات في المنطقة الأوروبية، مضيفا، إنه نظراً إلى تزايد الإصابات فإنّ الهيئة الصحية تؤيّد "إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأفراد الذين يعانون من مشكلات متوسطة وحادة في المناعة ممن أعمارهم 5 سنوات وما فوق ولمخالطيهم".

وأضاف، إنه يتعين على الدول الأعضاء أن "تنظر في إعطاء الجرعة التعزيزية الثانية لأفراد مجموعات محددة عرضة للخطر بينهم مسنون ومقدمو الرعاية الصحية والحوامل".

وشدّد كلوج على أنّ "الأولوية في المنطقة الأوروبية يجب أن تبقى لكل من هو مخول بتلقي العدد الموصى به من الجرعات الأولية والجرعة التعزيزية الأولى".

وفي نهاية يونيو توقّعت منظمة الصحة أن تسجّل القارة في الصيف "مستويات مرتفعة" من الإصابات بفيروس كورونا من جراء المتحور الفرعي أوميكرون5.BA.

وتراجعت الإصابات في الصيف خلال العامين 2020 و2021 بعدما بلغ التفشي ذروته في الشتاء، وبحسب منظمة الصحة، تتزايد الإصابات في أوروبا بشكل كبير منذ مايو، وخلال الأيام السبعة الأخيرة سجّل المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحّة العالمية 2.722.928 إصابة في 53 بلداً لا سيّما في آسيا الوسطى.


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الصحة العالمية

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فيروس كورونا

كورونا



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