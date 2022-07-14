كورونا أصبح ذكيا جدا.. تصريح من مسئول فى الصحة العالمية يثير القلق

كتبت أمل علام

صرح مسئول فى منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إصابات كورونا ترتفع جراء التطور الذى حصل فى فيروس كورونا، لأنه أصبح أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعى لدى الإنسان.

وأوضح المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نافارو بشأن كورونا، فى بيان، "إنه على الناس أن يحترموا الفيروس".

وأشار نافارو إلى أن فيروس كورونا قادر على التطور والتغيير "وهذا هو السبب فى زيادة الإصابات".

وأوضح أن "ذكاء" الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التى يوفرها الجهاز المناعى، فى حين بدأت دول كثيرة فى العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

وحذر من تخلى الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم فى الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وتابع نافارو قائلا: "نصيحتى للجميع، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما حال الإصابة بكورونا طويل الأمد".

وجاء تصريح المبعوث الدولى بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا فى بريطانيا، حاجز 200 ألف، بحسب إحصاءات رسمية.

وتم الإعلان عن البيانات الصحية وسط تزايد الإصابات فى بريطانيا لا سيما من متحورين فرعيين لأوميكرون يعرفان في الوسط العلمي بـ" BA.4" و"BA.5".

في غضون ذلك، حذر وزير الصحة البريطاني، من احتمال فرض قيود احترازية مجددا، لكبح انتشار وباء كورونا، إذا استمر منحى الفيروس فى الارتفاع.