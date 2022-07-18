السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع حريق داخل مخزن كرتون ملحق بأحد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة مصنع بالمنطقة الصناعية الخامسة، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، تنسيقًا مع مدير قطاع أكتوبر.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن جمالون يضم كميات من الكرتون بمنطقة كيرولاكس، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران أوخمدوا الحريق دون إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.