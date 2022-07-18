السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة ، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شارع أبو زارع من شارع الكونيسة من شارع مسجد السلام أمام محل بقالة الجيزاوى.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد، تنسيقًا مع مدير قطاع الغرب اللواء سامح الحميلي.

وتبين بالفحص نشوب حريق بصالة شقة بالطابق التاسع، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات أو امتداده إلى المجاورات.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.