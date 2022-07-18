السجن 15 عاما لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى الخليفة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن أبو الوفا، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بسرقة وإتلاف دراجة بخارية وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو الوفا وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

و كشف أمر إحالة المتهم أنه بدائرة قسم شرطة الخليفة محافظة القاهرة، سرق المبلغ النقدى المبين مقداراً بالأوراق، والمملوك للمجنى عليه، بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن استدرجه بحجة توصيله بدراجته البخارية (توكتوك)، وأثناء ذلك قام بنثر المادة الحارقة بوجه المجنى عليه، فألهبت عينيه عازماً على الاستيلاء على دراجته البخارية، فلما رفض المجنى عليه التخلى عنها أشهر فى وجهه سلاحاً أبيضاً (شفرة قطر)، وكال له بها ضربة فى جسده بأعلى البطن من الجهة اليمنى وأسفل الصدر محدثاً به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي سالف الذكر، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل إرادة المجنى عليه وإعدام مقاومته والاستيلاء على المبلغ النقدى المبين بالأوراق.