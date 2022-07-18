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الرئيس السيسي: تغير المناخ يمثل التحدى الأبرز للأسرة الإنسانية بأكملها

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:11 م
الرئيس السيسي: تغير المناخ يمثل التحدى الأبرز للأسرة الإنسانية بأكملها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الساحة الدولية تشهد تحديات متعددة في ظرف دولي دقيق وحرج يتطلب إبقاء قنوات التشاور مفتوحة، وشحذ الأفكار للتوصل إلى حلول لهذه التحديات، موضحا أنه ناقش مع المستشار الألماني وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "اطلعت المستشار الألماني على جهود مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.. وشاركت معه في افتتاح حوار بيترسبورج للمناخ الذي يعد محفلا مهما لتنسيق الجهود الدولية لهذه القضية، التي تعد التحدي الأبرز للأسرة الإنسانية بأكملها".  

 


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