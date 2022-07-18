الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية الإثنين، 18 يوليه 2022 08:20 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب _ محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستين لامبريشت وزيرة الدفاع الألمانية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الموضوعات المتعلقة على أنغام النشيد الوطنى.. المصريون بالخارج يستقبلون الرئيس السيسى بالعاصمة الألمانية.. أبناء الجالية ببرلين يرددون الهتافات الوطنية ويرفعون علم مصر.. والرئيس يحييهم بالتلويح إليهم.. والشباب فى مقدمة مستقبليه الإثنين، 18 يوليه 2022 08:14 م بالنشيد الوطنى.. المصريون بألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى بمقر إقامته "فيديو" الإثنين، 18 يوليه 2022 07:59 م أعلام وهتافات وطنية.. المصريون فى ألمانيا يستقبلون الرئيس السيسى "فيديو" الإثنين، 18 يوليه 2022 06:20 م الرئيس السيسي والمستشار الألمانى يتفقان على كسر جمود مسار مفاوضات سد النهضة الإثنين، 18 يوليه 2022 05:42 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة