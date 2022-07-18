اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 11:57 م
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الرئيس السيسى يؤكد مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ "رؤية مصر 2030"

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:57 م
الرئيس السيسى يؤكد مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ "رؤية مصر 2030" الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاء مع رؤساء عدد من الشركات الألمانية
كتب _ محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في برلين في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.
 
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات.
 
في حين أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشدداً على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر.
 
 

السيسى

الرئيس السيسى

الشركات الألمانية



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