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الدفاع التونسية: مقتل جندي خلال مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:00 م
الدفاع التونسية: مقتل جندي خلال مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا الجيش التونسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن مقتل جندي خلال مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، عن تمكن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطنى من إحباط 37 عملية هجرة غير شرعية.

وأوضح المتحدث فى بيان اليوم الاثنين، أن الوحدات تمكنت من إنقاذ 455 شخصا من بينهم 289 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيين، مضيفا أن باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

 


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