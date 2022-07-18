الخارجية الروسية: "مايكروسوفت" تنفذ أوامر وزارة الدفاع الأمريكية للسيطرة على البنية التحتية المعلوماتية بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، أن "مايكروسوفت" تنفذ أوامر وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الاستخبارات الأمريكية للسيطرة الكاملة على البنية التحتية المعلوماتية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي معلقا على تقرير "مايكروسوفت" الذي تتهم فيه الشركة روسيا بشن هجمات الكترونية، إن مايكروسوفت تنفذ أمر وزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الاستخبارات للسيطرة الكاملة على البنية التحتية للمعلومات في أوكرانيا بالكامل وحرمانها من أي سيادة رقمية، واعترفت الشركة نفسها بهذا في تقرير لها.

وفى وقت سابق قرر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، تكليف النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات فاسيل ماليوك، بأداء مهام رئيس الجهاز مؤقتا.

وأصدر الرئيس الأوكرانى، اليوم الاثنين، مرسومًا جاء فيه: "يُكلف فاسيل ماليوك، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، بأداء مهام رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا بصفة مؤقتة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار زيلينسكى بإقالة رئيس الجهاز إيفان باكانوف، وعزل إيرينا فينيديكتوفا من منصب المدعي العام.