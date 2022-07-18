الاتحاد الأوروبى: قائمة عقوبات جديدة تشمل 48 شخصا روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى بيتر زييارتو أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل 48 شخصا روسيا، من بينهم نائب رئيس الوزراء الروسى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجرى أنه ستتم إضافة 48 شخصا وتسع منظمات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك نائب رئيس الوزراء الروسى وقادة سياسيون من عدة مناطق وسبيربنك.

وفى وقت سابق قرر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، تكليف النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات فاسيل ماليوك، بأداء مهام رئيس الجهاز مؤقتا.

وأصدر الرئيس الأوكرانى، اليوم الاثنين، مرسومًا جاء فيه: "يُكلف فاسيل ماليوك، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن فى أوكرانيا، بأداء مهام رئيس جهاز الأمن فى أوكرانيا بصفة مؤقتة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويأتى ذلك بعد يوم من صدور قرار زيلينسكى بإقالة رئيس الجهاز إيفان باكانوف، وعزل إيرينا فينيديكتوفا من منصب المدعى العام.