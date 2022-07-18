الأرصاد تحذر: ارتفاع بحرارة الجو وأجواء شديدة الحرارة بالقاهرة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحري وسيناء وجنوب الصعيد من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة ؛ معتدل رطب ليلا.

كما تنشط الرياح علي السواحل الغربية تعمل علي رفع الامواج نسبيا تصل ارتفاعها الي 1.5 متر علي سواحل مطروح والسلوم.

و يشهد اليوم الاثنين، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1: 2 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 29 درجة.