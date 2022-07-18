ابن المعلم في رثاء إسماعيل عثمان خلال العزاء: "فقدنا رمزاً وطنياً أصيلا"

الإسماعيلية- صبرى غانم

صرح المهندس أحمد عثمان نائب محافظة الإسماعيلية، علي هامش إقامة عزاء المهندس اسماعيل عثمان رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية ومجلس إدارة الاسماعيلي السابق، بفيلا المعلم عثمان احمد عثمان بمحافظة الاسماعيلية، مساء اليوم الاثنين:" فقدنا رمزا وطنيا أصيلا".

وأقامت عائلة المعلم عزاء المهندس اسماعيل عثمان لتلقي تعازي أهالي محافظة الاسماعيلية، والذين أجمعوا علي حبهم للمغفور له، خاصة لما اتسم به من طيبة قلب وحبه الشديد للنادي الاسماعيلي الذي تولي رئاسة مجلس إدارته علي مدار سنوات سابقة.

وارثي المهندس أحمد عثمان ابن عمه بكلمات مؤثرة جاء بها :"

فقدت عائلة عثمان والإسماعيلية رمزاً وطنياً أصيلا مثال للمثابرة والأصالة والعطاء ، كان رجل دولة بما تحمله الكلمة من معنى كان بالنسبة لي الاخ والصديق الوفي والمُعلم، كان مدرسة في فن القيادة بتفرد وتجرد".

أضاف المهندس احمد عثمان:" أفضل المعاني والكلمات لا تزيل ألم الفراق وإنما توحي بالصبر والهون على الابتلاء، وإنما الصبر من الله تعالى، فما أنزل الله تعالى على عبد من شيء إلا جعله بشراً له ومناجاة له فالحمد لله دائما وأبداً، إنا لله وإنا إليه راجعون".

واعلنت عائلة المهندس اسماعيل عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الاسبق عن تلقى واجب العزاء بفيلا المعلم عثمان احمد عثمان بالإسماعيلية اليوم ، لمن لم يستطع من أبناء الإسماعيلية تقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم.

وتوفي المهندس إسماعيل عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق، وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة الإسماعيلية على وفاة المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، لتمتعه بسيرة طيبة ودماثة خلق وتواضع وسماحة الفكر والسماحة، كما أنه كان محبوبا داخل وخارج المحافظة .

ونعى أهالي ورياضيو المحافظة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة .

وحصل المهندس إسماعيل عثمان على دكتوراه فى إدارة الأعمال الهندسية عام 1999 من "جامعة لوفبرا" بالمملكة المتحدة، وماجستير فى إدارة التشييد عام 1972 من ذات الجامعة، وبكالوريوس فى الهندسة المدنية عام 1965 من "جامعة عين شمس" في مصر.وتولى منصب رئيس مجلس إدارة "شركة الوادي الأخضر"، و"شركة آراب للتحكم الآلي"، كما كان عضواً في مجلس إدارة كل العديد من الشركات ومنها: "شركة إنفيرو إيجيبت"، و"الشركة المصرية للاستثمار العمراني"، و"شركة آراب للصناعات الكهربائية".

وهو كبير مستشاري "مجموعة عثمان أحمد عثمان"، ونائب رئيس مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء". ورئيس مجلس إدارة "الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس مصر للغات"، جمهورية مصر العربية.

ترأس مجلس إدارة كل من "المؤسسة المصرية للتنمية المستدامة"، و"جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة"، و"المعهد العالي للهندسة"، وشغل منصب رئيس "غرفة الصناعات الغذائية" التابعة لـ"اتحاد الصناعات المصرية" بين 1984 و1988، ورئيس "المجلس المصري الأميركي للتعاون الاقتصادي لشؤون القطاع الخاص"، ونائب رئيس لجنة الأعمال المصرية الكندية بين 1985 و1988.

شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس الإدارة في "جمعية رجال الأعمال المصريين"، ونائب الأمين العام لـ"اتحاد رجال الأعمال العرب"، ونائب رئيس "اتحاد المقاولون العرب"، ورئيس "المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية"، ورئيس مجلس إدارة كل من "شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء"، و"شركة المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان وشركاه"، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل".