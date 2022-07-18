إيقاف 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه لعربات توك توك مخالفة في أسوان

أسوان - صلاح المسن

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة مرور أسوان، بإيقاف 4 من عربات التوك توك لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة فردية لكل منهم 3 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزامهم بخطوط السير فى المناطق الداخلية بعيداً عن الميادين والشوارع الرئيسية.

كما شدد محافظ أسوان، على أنه سيتم مواجهة مخالفات عربات التوك توك بمنتهى الحزم والشدة، وتوقيع جزاءات رادعة، سواء للعربات المرخصة أو غير المرخصة، وهو الذى توازى مع تكليف مديرية الطرق بتركيب مطبات شوكية لمنع عربات التوك توك من السير العكسي وخاصة بالشوارع الجانبية مثل شوارع المطار والسوداني والصفوة والفنادق والجديد وغيرها، لإحكام السيطرة على هذه العربات وعدم سيرها في الشوارع والميادين الرئيسية.

ولفت محافظ أسوان في" تصريحات صحفية " إلى أنه تم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى ، وكبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات لتنفيذ منظومة شاملة لإحلال وتجديد التوك التوك والتروسيكل بسيارات حديثة وبتسهيلات غير مسبوقة مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لأصحاب هذه المركبات .





