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الإثنين، 18 يوليه 2022 04:26 م
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إلغاء 500 رحلة طيران فى إيطاليا بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:53 م
إلغاء 500 رحلة طيران فى إيطاليا بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية الإضراب فى إيطاليا
كتبت ريم عبد الحميد

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ألغيت عدة رحلات جوية في إيطاليا أمس، الأحد، بسبب إضراب موظفي الخطوط الجوية ومراقبي الحركة الجوية، وفقا لصحيفة "لا تيرثيرا" الإسبانية.
وقال المسؤول النقابي فابريزيو كوسكيتو للتلفزيون الإيطالي الحكومي، إنه تم إلغاء حوالي 500 رحلة جوية، وأضاف أن موظفي شركات الطيران يطالبون بأجور أعلى وظروف عمل أفضل، مثل وجبات الطعام في نوبات طويلة.
 
وذكرت وزارة النقل الإيطالية أن الإضرابات تشمل خطوط طيران رايان إير وإيزي جيت وفولوتيا، وبدأت تلك الإضرابات الساعة 2 بعد الظهر، في حين أن إضراب مراقبي الحركة الجوية، الذي كان أيضًا بأربع ساعات ، بدأ قبل ساعة.
 
ومقارنة بمطارات البلدان الأخرى ، لم تتأثر إيطاليا بالفوضى هذا الصيف إلى حد كبير، لأنه عندما تسبب الوباء في توقف السفر ، تلقى العديد من الموظفين في إيطاليا مزايا.
 

ايطاليا

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النقل الجوى

المطارات الايطالية

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