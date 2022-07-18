إزالة مقبرة في المهد بقرية أشناواي بالسنطة على مساحة 6 أمتار على نفقة المواطن

الغربية مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الوحدات المحلية في مركز ومدينة السنطة في تجميل مداخل المدن والقرى إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك تحت إشراف المهندسة منى صالح رئيس المدينة، حيث قام عمال النظافة بمسح طبانات (الطريق 74 ميت يزيد- كفر ششتا مروراً بعزبة البحر وكذلك طريق كفر ششتا حتى حدود وحدة الجميزة ومدخل قرية بلاي المتفرع من طريق 74).

كما قام عمال قسم النظافة بأعمال الكنس ورفع المخلفات في (طريق مجلس المدينة، طريق مجمع المدارس، الطريق السريع شبرا قاص - السنطة، طريق طنطا- السنطة أمام الوحدة المحلية، منطقه الموقف، منطقة الشونة، مزلقان السكة الحديد، الطرق العامة بالوحدة المحلية بشبرا قاص، طريق الجعفرية شبرابيل، مدخل قرية مسهلة القبلي والبحري، الطريق رقم 9، طريق ميت غزال ، طريق كفر سالم النحال، مدخل عزبة درويش، طريق مقابر ميت غزال، طريق اشناواي الروضة



وفي ذات السياق تم قص وتقليم الأشجار ودهان البلدورات، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري بمدخل مركز ومدينة السنطة، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة على طريق كفر كلا الباب بالوحدة المحلية للجعفرية.



وفي سياق آخر تمت إزالة مقبرة في المهد بقرية اشناواي على مساحة 6 أمتار على نفقه المواطن، كما تمت صيانة وإصلاح عطل خط مياه الشرب بقرية المنشأة الجديدة التابعة للوحدة المحلية بمسهلة.





