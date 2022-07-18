اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 01:50 م
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إحالة 20 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:57 م
إحالة 20 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 
 
وفي هذا الشأن، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية. 
 
وأسفرت الحملة عن إحالة 20 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحيه بقرى "الدفراوي - كفر السابي - محلة فرنوة" للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 

 


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