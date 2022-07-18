إحالة 20 موظفا بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية على المصالح الحكومية.

وأسفرت الحملة عن إحالة 20 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحيه بقرى "الدفراوي - كفر السابي - محلة فرنوة" للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.