اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 يوليه 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة يدعو COP27 لتحويل الطاقة المتجددة إلى ثورة دائمة

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:16 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعو COP27 لتحويل الطاقة المتجددة إلى ثورة دائمة جوتيريش
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى تعاون أقوى بين الدول في مواجهة أزمة المناخ، قائلا "نحن بحاجة إلى أن نثبت في COP27 أن ثورة الطاقة المتجددة جارية". 
 
وقال أمين عام الأمم المتحدة: "أكثر ما يزعجني هو أننا في مواجهة هذه الأزمة العالمية، نفشل في العمل معًا كمجتمع متعدد الأطراف، حيث تواصل الدول لعب لعبة اللوم بدلاً من تحمل المسؤولية عن مستقبلنا الجماعي"، جاء ذلك خلال مشاركته في حوار بطرسبرج.
 
وأوضح جوتيريش "أرادت الدول الصناعية تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2020 لتمويل مشاريع المناخ في البلدان الأفقر في جنوب الكرة الأرضية، لكنهم أخطأوا الهدف، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 80 مليار فقط مشيرا الى أن الأرقام النهائية غير متوفرة الآن. 
 
 
 

الأمم المتحدة

جوتيريش

cop27

المناخ



الموضوعات المتعلقة

جوتيريش: الحر والحرائق يؤكدان أن البشرية تواجه انتحارا جماعيا بسبب أزمة المناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 02:28 م

جوتيريش فى اليوم الدولى لنيلسون مانديلا: ندعو العالم لمواجهة الحروب وأزمة المناخ

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:40 ص

جوتيريش: المحادثات بشأن الحبوب الأوكرانية تشكل خطوة مهمة للأمام

الأربعاء، 13 يوليه 2022 08:26 م

مصر تقود التوجه الدولي لبدء العمل لمواجهة أزمة التغير المناخى.. جوتيريش يشدد على تضافر الجهود ويؤكد: COP27 فرصة جوهرية لأفريقيا والعالم.. والأمينة التنفيذية لاتفاقية المناخ: المؤتمر يركز على التنفيذ

الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة