أمين "البحوث الإسلامية" يشارك فى افتتاح معرض الإسكندرية الدولى للكتاب

كتب لؤى على

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد في افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـسابعة عشر، والذي يقام في الفترة من 18 إلى 28 يوليه الجاري.

وقال الأمين العام خلال مشاركته في فعاليات الافتتاح، إن تواجد الأزهر الشريف بكل قطاعاته في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، يُعد استكمالًا للنجاح الذي يحققه جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث يشهد دائمًا إقبالُا كبيرًا على إصداراته المختلفة ومنها: إصدارات مجمع البحوث الإسلامية والتي بلغت نحو أكثر من مائة وأربعين عنوانًا، إضافة إلى إصدارات هيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث، والجامع الأزهر، ومركز الترجمة، ومرصد الأزهر.

أضاف الأمين العام أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يعمل على توعية المواطنين، كما يهدف إلى إرساء السلام المجتمعي، ومحاربة الفكر المتطرف، والعمل على إرساء قيم المواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتبنى جماعات العنف والتطرف نشرها بين الناس.

أوضح عياد أن جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يشهد تنوعًا كبيرا؛ حيث تشارك قطاعات الأزهر المختلفة بإصداراتها العلمية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي تُنفّذ داخل الجناح ومنها: الخط العربي، والورش الفنية، وركن المخطوطات، كما يضم الجناح ركنًا خاصًا للفتوى يضم أعضاء من لجنة الفتوى بالأزهر للرد على أسئلة واستفسارات زوار المعرض فيما يتعلق بالمسائل الشرعية والأحوال الشخصية وغيرها مما يشغل بال رواد المعرض.