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ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيبقى على عقوباته على روسيا حال وقعت معاهدة سلام مع أوكرانيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:17 م
ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيبقى على عقوباته على روسيا حال وقعت معاهدة سلام مع أوكرانيا المستشار الألماني أولاف شولتز
أ.ش.أ

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات التي يفرضها على روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا، في حال وقعت موسكو وكييف معاهدة سلام بشروط روسيا. 
 
وأضاف في مقال كتبه لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، وأوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية مقتطفات منه - "جزء من الواقع الجديد هو أن الاتحاد الأوروبي قد توحد أيضَا، لقد رد على العدوان الروسي بالإجماع وفرض عقوبات قاسية على نحو غير مسبوق"، قائلا "كنا نعلم منذ البداية أنه من المحتمل أن نضطر إلى الإبقاء على هذه العقوبات لفترة طويلة".
 
وتابع "ومن الواضح أيضًا أنه لن يتم التراجع عن أيٍ من هذه هذه العقوبات في حالة السلام الذي تمليه روسيا"، موضحًا "لا يوجد مسار آخر لإبرام لاتفاق مع أوكرانيا بالنسبة لروسيا غير المسار الذي يمكن أن يقبله الأوكرانيون".
 
وأضاف المستشار الألماني: "سندعم أوكرانيا طالما احتاجت هذا الدعم: اقتصاديًا وإنسانيًا وماليًا ومن خلال شحنات الأسلحة. وفي الوقت نفسه، نحن نضمن ألا يصبح الناتو طرفًا في الحرب".

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